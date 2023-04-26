Во Владимире реконструирована часовня во имя иконы Неопалимая купина, покровительницы пожарных и...

Во Владимире реконструирована часовня во имя иконы "Неопалимая купина", покровительницы пожарных и спасателей.Обряд освящения прошел на территории Главного управления МЧС. Там часовня была построена в 2011 году. В 2023 году проведена её реконструкция: обновлён иконостас, внутреннее убранство часовни, проведены реставрационные работы крыльца, обновлено плиточное покрытие у входа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Спасателям была торжественна вручена новая иконы «Неопалимая Купина», которая теперь будет располагаться в центре иконостаса часовни.К личному составу обратился руководитель отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Владимирской епархии иерей Александр Никитин. Он пожелал сотрудникам МЧС божьей поддержки в благородном и праведном деле по спасению тех, кто попал в беду.Фото сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.