Во Владимире возбуждено уголовное дело о «покушении на мошенничество» при ремонте городской...

Во Владимире возбуждено уголовное дело о «покушении на мошенничество» при ремонте городской больницы.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Выяснилось, что между одним из учреждений здравоохранения города Владимира и коммерческой организацией в мае 2021 года был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту (помещений).Не выполнив оговоренные задачи в установленные сроки, подрядчик (а точнее ее директор) «включила в акт о приемке работы с завышением их объемов и стоимости, а также те работы, которые фактически выполнены не были», сообщает пресс-центр. Общая сумма превысила 300 000 рублей.В итоге все материалы проверки были направлены прокурором в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»).Теперь ход и результаты расследования уголовного дела контролируется прокуратурой областного центра.Фото: pxfuel.com