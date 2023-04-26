Во Владимире возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму в 300 тысяч рублей при ремонте помещения городской больницы. По данным прокуратуры по Владимирской области,

Во Владимире возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму в 300 тысяч рублей при ремонте помещения городской больницы. По данным прокуратуры по Владимирской области, неназванная больница заключила в мае 2021 года договор на капремонт помещений. Подрядчик не исполнил обязательства, а в акте приема запросил дополнительные 300 тысяч рублей за работы, которые не сделал.