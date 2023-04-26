С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184888 владимирцев.

Во Владимирской области 26 апреля выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 7 - в Муромском, 4 - в Юрьев-Польском, по 3 - в Камешковском и Гороховецком, по 2 - в Суздальском, Меленковском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184888 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51185 заболевших во Владимире, 21899 - в Ковровском районе и 20089 - в Муроме.