Во Владимирской области безопасность в период майских праздников взята под особый контроль. Меры...

Во Владимирской области безопасность в период майских праздников взята под особый контроль.Меры обсудили на заседании антитеррористической комиссии в правительстве региона. Её работу возглавил губернатор Александр Авдеев.В зоне пристального внимания- места проведения праздничных мероприятий, мемориальные комплексы, воинские захоронения. Как сообщают в правительстве области, в дни майских праздников во Владимирской области усилят патрулирование территорий массового пребывания людей. Правоохранители проверят торговые центры, рынки, ярмарки, склады. Контроль за пропуском на массовые площадки обеспечат с помощью турникетов и металлодетектеров. Обеспечивать безопасность будут полицейские, представители казачества и народных дружин.