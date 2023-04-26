Обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

В Суздальском районе на двоих водителей завели уголовные дела за покупку поддельных прав в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В середине апреля наряд ДПС остановил легковушку, за рулём которой сидел 22-летний местный житель. Автомобилист предъявил документы, которые вызвали сомнения в подлинности. Проверка подтвердила догадки госавтоинспекторов.Водитель признался, что заказал удостоверение в «сети». На парня завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.Аналогичная история произошла в селе Гавриловское. Теперь ему также грозит уголовка.Обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.