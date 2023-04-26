Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, всего зарегистрировано 102 случая отравления.

Во Владимирской области в 1,7 раза выросло число отравлений алкоголем. В первом квартале 2023 года спиртное стало причиной гибели 64 человек.Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, всего с января по март в регионе зарегистрировано 102 случая отравления. Для сравнения, в 2022 году от сивухи пострадали 60 владимирцев. Мужчинам такой диагноз ставят почти в пять раз чаще, чем женщинам. В 80% историй жители области злоупотребляли суррогатами.В лидерах: Гусь-Хрустальный район — 26 (8 летальных исходов), в Коврове и Ковровском районе — 19 (8), во Владимире — 13 (9).