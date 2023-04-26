Во Владимирской области Меленковский районный суд рассмотрит дело о разбое и грабеже в частном...

Во Владимирской области Меленковский районный суд рассмотрит дело о разбое и грабеже в частном доме.Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение в отношении троих местных жителей (в том числе женщины) и жителя Рязанской области. Выяснилось, что 2-го января текущего года (в новогодние праздники) «банда» пришла к своему знакомому, чтобы одолжить спиртное, сигареты, продукты или деньги на это всё. Получив отрицательный ответ, нежданные гости избили хозяина и пробрались в его дом.Там, к слову, находилась жена потерпевшего. Обнаружив спиртное и продукты питания, нападавшие скрылись.Через недолгое время, когда всё украденное закончилось, «четверо злоумышленников вновь решили пойти в дом к потерпевшим», сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Но на этот раз ворота были заперты. Не долго думая, один из нападавших, перелез через забор и открыл их. И снова вся нетрезвая компания попала внутрь дома, разбив стекло на террасе.Удерживая хозяев, они вновь похитили из холодильника хозяев дома оставшиеся продукты питания. Сообщается, что при этом один из обвиняемых несколько раз ударил хозяйку дома.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что уголовное дело направлено в Меленковский районный суд.Фото: pxfuel.com