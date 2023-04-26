Деньги распределены между четырьмя ДК.

Во Владимирской области на ремонты учреждений культуры выделили ещё 57 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Около 9,5 млн рублей потратят на замену электропроводки в Костерёвском культурно-досуговом центре, 5,6 млн – на капремонт помещений, кровли, крыльца, монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации в Новоалександровском КДЦ.Кольчугино получил 15 млн рублей на текущий ремонт местного ДК. На продолжение капремонта Дома культуры в посёлке Садовый добавили ещё 26 млн рублей. А 880 тысяч направлено на оснащение и восстановление дома усадьбы Голицыных в селе Сима.