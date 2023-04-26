Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» проводилась деблокировка пострадавшего в ДТП. 25...

Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» проводилась деблокировка пострадавшего в ДТП.25 апреля (в районе 14:30) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. Столкновение двух транспортных средств произошло в Муромском районе — на трассе М-7 «Волга» (у населенного пункта Борисоглеба).Известно, что есть пострадавшие. На место выезжали подразделения МЧС России, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.«В результате ДТП произошло столкновение 2-х ТС. Имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего...» - сообщается на официальном сайте 33.mchs.gov.ru.В ликвидации ДТП принимали участие 12 человек и 5 единиц техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям! Телефон спасения: «01» или «101».Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области