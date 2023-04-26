Во Владимирской области нерадивый отец выплатил крупный долг по алиментам лишь после возбуждения...

Во Владимирской области нерадивый отец выплатил крупный долг по алиментам лишь после возбуждения уголовного дела.38-летний мужчина из Суздальского района был обязан ежемесячно перечислять алименты на своего несовершеннолетнего сына, однако решение суда он «стойко» игнорировал.«После принудительного привода в отделение, в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении», сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. И ему назначили обязательные работы (на 60 часов), которое должник выполнил, но и дальше не платил алименты.Тогда судебными приставами было передано на рассмотрение в суд уголовное дело по статье 157 УК РФ. Лишь после этого, осознав, что «дело совсем плохо», нерадивый отец полностью погасил свою задолженность перед ребёнком, которая на тот момент «вылилась» в «кругленькую сумму» - 480 000 рублей.Фото: pxfuel.com