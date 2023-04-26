Во Владимирской области обсудили новые меры поддержки бизнеса. Депутат владимирского горсовета,...

Во Владимирской области обсудили новые меры поддержки бизнеса.Депутат владимирского горсовета, председатель областного отделения «Опоры России» Александр Захаров провел в региональном отделении «Единой России встречу с представителями предпринимательского сообщества региона. Они обсудили новые меры поддержки бизнеса. Также Захарову поступило предложение войти в состав Общественного Совета проекта «Предпринимательство».Александр Захаров, депутат Совета народных депутатов г. Владимира, председатель Владимирского областного отделения «Опоры России»:- В мероприятии приняли участие около 30 предпринимателей. Я бы сказал, это лидеры в тех или иных отраслях в нашем регионе в предпринимательской деятельности. Изначально мы обсудили тезисно отчет губернатора Александра Авдеева. Далее перешли к обсуждению предложений. У нас получилась достаточно живая дискуссия. Предложений поступило много. Мы их аккумулируем и направим губернатору Александру Авдееву и возьмем на контроль от «Единой России» и «Опоры России».В мероприятии принял участие и координатор проекта «Цифровая Россия» во Владимирской области Максим Байрак. Он отметил, что «Единая Россия» это универсальная площадка не только для обсуждения, но и выработки стратегии на будущее.Собранные по итогам встречи предложения и инициативы по поддержке предпринимателей, будут направлены Правительству Владимирской области.Максим Байрак, координатор проекта "Цифровая Россия" во Владимирской области:- Я саккумулировал ... в этом направлении работать.Зайцева Ирина председатель комитета по развитию женского Предпринимательства ВО "Опоры России":- Услышала мнения крупнейших предпринимателей. Есть острые проблемы, и они нуждаются в решении и эти решения есть! Главное, чтобы это не осталось на бумаге.