Во Владимирской области прокуратура обнаружила нарушения в подаче холодной воды. В Киржачском...

Во Владимирской области прокуратура обнаружила нарушения в подаче холодной воды.В Киржачском районе неоднократно прекращалась подача холодной воды - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе проверок выяснилось, что на улицах Денисенко, Заводская, Приозерная, Владимирская, Первомайская, Рыженкова, Заводская, Гражданская в Киржаче жители домов оставались без водоснабжения свыше 4 часов. За нарушения нормативов обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами в отношении исполняющего обязанности директора ресурсоснабжающей организации возбуждено дело. Также ему внесено представление с требованием о том, что впредь подобные нарушения допускаться не должны.Фото - pxfuel.com