Во Владимирской области с приходом весны объемы выбрасываемых отходов увеличились в два-три раза. Оказалось, что регион к этому был не готов. Мусора стало больше, а вот процесс своевременной

Во Владимирской области с приходом весны объемы выбрасываемых отходов увеличились в два-три раза. Оказалось, что регион к этому был не готов. Мусора стало больше, а вот процесс своевременной уборки назвать налаженным и эффективным нельзя. Администрация области пообещала ситуацию исправить. С региональных операторов потребовали нарастить «силы и средства». Новое оборудование приобрели, технику привлекли, сотрудников наняли. Ситуация