В первом квартале 2023 года во Владимирской области выявили 40 поддельных банкнот, что почти вдвое меньше, чем в январе-марте прошлого года (75 купюр), сообщили в отделении Банка России по

В первом квартале 2023 года во Владимирской области выявили 40 поддельных банкнот, что почти вдвое меньше, чем в январе-марте прошлого года (75 купюр), сообщили в отделении Банка России по Владимиру. Большая часть фальшивых денег – пятитысячные купюры. Таких изъяли 25 штук, что на треть меньше, чем в прошлом году. Кроме того, эксперты выявили 6 поддельных