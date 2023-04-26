Во Владимирской области в ДТП с фурой пострадал ребенок. ДТП в Вязниковском районе. В соцсетях...

Во Владимирской области в ДТП с фурой пострадал ребенок.ДТП в Вязниковском районе. В соцсетях появилось видео на котором тяжелая фура буквально сметает легковой автомобиль.Авария произошла накануне. Как сообщили в ГИБДД, шестидесятилетний дальнобойщик не остановился на светофоре и врезался в легковой Ниссан. К счастью обошлось без жертв. Водитель легковушки и его двое пассажиров, в том числе пятилетний мальчик с травмами были доставлены в больницу. Водитель грузовика, вероятно, просто заснул за рулём.(Кадры - группа ВК "Подслушано Вязники")