Во Владимирской области за повторную пьяную езду у водителя отобрали машину.
За управление...
Во Владимирской области за повторную пьяную езду у водителя отобрали машину.
За управление автомобилем в состоянии опьянения, уже будучи ранее будучи привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба Александровского городского суда
В итоге, 25 апреля житель Александровского района осужден к обязательным работам на срок 240 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. А также у него конфискован автомобиль, на котором было совершено преступление.
Приговор суда в законную силу не вступил.