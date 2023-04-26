Во Владимирской области за повторную пьяную езду у водителя отобрали машину. За управление...

Во Владимирской области за повторную пьяную езду у водителя отобрали машину.За управление автомобилем в состоянии опьянения, уже будучи ранее будучи привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба Александровского городского судаВ итоге, 25 апреля житель Александровского района осужден к обязательным работам на срок 240 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. А также у него конфискован автомобиль, на котором было совершено преступление.Приговор суда в законную силу не вступил.