Сотрудники ДПС в апреле остановили во Владимирской области двоих автомобилистов, водительские права которых, как оказалось, поддельные и были куплены в интернете. Об этом рассказали в

Сотрудники ДПС в апреле остановили во Владимирской области двоих автомобилистов, водительские права которых, как оказалось, поддельные и были куплены в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. В середине апреля наряд ДПС остановил в селе Борисовское машину 22-летнего местного жителя. Водительские права юноши показались полицейским подозрительными. Экспертиза подтвердила опасения – документ оказался липовым. Парень