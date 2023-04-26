Во Владимирской области зафиксировано ещё 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. На...

Во Владимирской области зафиксировано ещё 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией.На территории региона, как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки (26 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:17 сл. в городе Владимире;8 сл. в Ковровском районе;7 сл. в Муромском районе;4 сл. в Юрьев-Польском районе;3 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Гусь-Хрустальном районе;2 сл. в Меленковском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 888 случаев заболевания.Иллюстрация: ГТРК «Владимир»