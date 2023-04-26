Во Владимирской области зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по...
Во Владимирской области зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Информацию об этом опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора 25 апреля на своём официальном сайте. Речь идёт про жителей региона, которым 15 лет и старше.
Сообщается, что за прошедшую (16-ю) неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 8 111 человек, а во Владимире – 2 862.
Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 20% от общего числа положительных результатов (все случаи - грипп В).
Из числа других респираторных инфекций, информирует региональное Управление Роспотребнадзора, негриппозной этиологии лидируют: РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы, также выделяются парагрипп (3 типа), баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция.
Специалисты напоминают о мерах профилактики против гриппа и других респираторных вирусов (не гриппозной этиологии):
- при появлении признаков заболевания обязательно обратитесь за медицинской помощью, не отправляйте детей с признаками респираторных инфекций в школы и детские сады.
- мойте руки после посещения общественных мест (особенно транспорта), прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи.
- после возвращения с улицы домой - вымойте руки с мылом, промойте нос изотоническим раствором соли.
- прикасайтесь к лицу и глазам - только чистыми руками.
- менять одноразовую маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
- избегайте контактов с людьми, у которых видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание);
- чаще проветривайте помещения.
Фото: pxfuel.com