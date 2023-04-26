Во Владимирской области зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по...

Во Владимирской области зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ.Информацию об этом опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора 25 апреля на своём официальном сайте. Речь идёт про жителей региона, которым 15 лет и старше.Сообщается, что за прошедшую (16-ю) неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 8 111 человек, а во Владимире – 2 862.Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 20% от общего числа положительных результатов (все случаи - грипп В).Из числа других респираторных инфекций, информирует региональное Управление Роспотребнадзора, негриппозной этиологии лидируют: РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы, также выделяются парагрипп (3 типа), баковирусы и сезонная коронавирусная инфекция.Специалисты напоминают о мерах профилактики против гриппа и других респираторных вирусов (не гриппозной этиологии):- при появлении признаков заболевания обязательно обратитесь за медицинской помощью, не отправляйте детей с признаками респираторных инфекций в школы и детские сады.- мойте руки после посещения общественных мест (особенно транспорта), прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи.- после возвращения с улицы домой - вымойте руки с мылом, промойте нос изотоническим раствором соли.- прикасайтесь к лицу и глазам - только чистыми руками.- менять одноразовую маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.- избегайте контактов с людьми, у которых видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание);- чаще проветривайте помещения.Фото: pxfuel.com