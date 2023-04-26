Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская прокомментировала инцидент, в ходе которого . СКР уже возбудил уголовное дело.«Конфликт вызывает недоумение и возмущение. Двое подростков играли в футбол на стадионе. Ребята повздорили. Разозлившись, один из мальчиков ушёл, но потом вернулся на поле вместе с отцом. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, тот решил вопрос силой. Это недопустимо! Держу ситуацию на контроле», - пишет омбудсмен.Она также направила в адрес главы Александровского района просьбу провести комиссию по делам несовершеннолетних, целью которой станет выработка мер по разрешению конфликта.