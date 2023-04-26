Житель города Вязники обвиняется в незаконном обороте синтетических наркотиков. Об этом сообщает...

Житель города Вязники обвиняется в незаконном обороте синтетических наркотиков.Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД России. Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Вязники.Известно, что в феврале этого года молодой мужчина, получая от «неизвестного» координаты тайников с оптовыми закладками синтетического наркотика, забирал их для дальнейшей фасовки и распространения в Вязниковском районе.Подобная «схема» организована на территории Нижегородской и Владимирской областей.Оперативники задержали мужчину, когда он забирал наркотические средства из оптового тайника.Полицейские конфисковали у жителя города Вязники более 10 граммов синтетического наркотика.Свою вину обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: pxfuel.com