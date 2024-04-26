Акция от РЖД: участники Великой Отечественной войны смогут пользоваться пригородными поездами...

Акция от РЖД: участники Великой Отечественной войны смогут пользоваться пригородными поездами бесплатноВ пресс-службе Правительства рассказали, что с 28 апреля по 31 мая участники Великой Отечественной войны и один сопровождающий смогут пользоваться пригородными поездами абсолютно бесплатно.Это касается электричек, курсирующих в Нижегородской, Кировской и Владимирской областях.При себе необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории и паспорт гражданина РФ.«Акция ко Дню Победы - это один из способов отдать дань глубокого уважения ветеранам и выразить благодарность за величайший их подвиг, беспримерное мужество и исключительную стойкость перед лицом нечеловеческих испытаний», - сообщили в РЖД.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области