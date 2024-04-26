24-летний Владислав Афанасьев, который 13 апреля кинул в здание правительства области коктейли Молотова, сейчас в СИЗО. На брифинге с журналистами Александр Авдеев рассказал, почему парень

24-летний Владислав Афанасьев, который 13 апреля кинул в здание правительства области коктейли Молотова, сейчас в СИЗО. На брифинге с журналистами Александр Авдеев рассказал, почему парень решился пойти на преступление. Губернатор подчеркнул, что молодого человека на это сподвигли мошенники. Александр Авдеев вспомнил три таких случая во Владимире: первый, когда чиновница кинула здание военкомата коктейль Молотова, второй