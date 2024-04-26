Более 8 лет «Передвижные центры здоровья» помогают жителям Владимирской области посещать...

Более 8 лет «Передвижные центры здоровья» помогают жителям Владимирской области посещать квалифицированных врачейОдна из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в России - прохождение гражданами профилактических медицинских осмотров. Проект «Передвижные центры здоровья» помогает жителям Владимирского региона своевременно посещать квалифицированных врачей из областного центра, проходить необходимые обследования. Все подробности – в нашем сюжете.Медицинские комплексы работают в регионе более 8 лет. Инициатор проекта – депутата Госдумы Григорий Аникеев. Приездам передвижных центров здоровья очень радуются и жители городов, и жители самых отдаленных населенных пунктов. Чтобы все желающие могли получить консультации необходимых врачей, медицинский комплекс в один день посещает сразу два небольших населенных пункта.Светлана Штыбин, староста села Семеновское-Красное:- Благодаря передвижному центру здоровья люди получают бесплатные консультации у врачей практически около дома. У нас в основном пожилые люди в нашем селе, а дети работают. Поэтому доехать куда-то это очень сложно. Жители села сказали мне поблагодарить Григория Аникеева за его такой хороший проект, когда у людей есть возможность прийти, проконсультироваться.Главная задача передвижных центров – сохранение здоровья жителей Владимирской области.Наталья Чашина, руководитель отдела по работе с передвижными центрами здоровья:- Мы находимся на связи с жителями и администрациями районов Владимирской области. Совместно принимаем решение о том, куда необходимо направить наши передвижные центры здоровья, и какие врачи востребованы в том или ином населенном пункте.В трех машинах установлено современное оборудование для проведения различных видов УЗИ и приема узких специалистов. Важно внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить профилактические обследования.Анна Веснина, администратор Дома Культуры села Борисовское:- Внутри очень уютно, тепло, хорошо. Сидят работники которые тебя успокоят, проводят, скажут, что и как. Всегда заранее говорят то нужно с собой захватить человеку, смотря у какого врача он проходит осмотр, что для этого нужно взять. Очень важно что никогда нет очереди, люди всегда приходят ко времени.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в ВКонтакте и на сайте общественной организации.