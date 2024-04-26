Какие главные темы обсуждались на брифинге губернатора Владимирской области Александра...

Какие главные темы обсуждались на брифинге губернатора Владимирской области Александра Авдеева?Областной бюджет пополнился на шесть с половиной миллиардов рублей. Поправки одобрили депутаты Заксобрания. Это федеральные деньги и средства специальных казначейских кредитов, которые регион взял на реализацию важных проектов.О некоторых из них и крупнейшем - по развитию аэропорта "Семязино" - журналистам сегодня рассказал губернатор Александр Авдеев.Жителям микрорайонов на северо-западе областного центра стоит приготовиться к взлёту. Аэропорот "Семязино" будет обновлен для военных и гражданских целей. Аэродром остается объектом Минобороны.В собственность региона - временно - переходит взлетно-посадочная полоса. Уже в этом году из областного бюджета планируется выделить миллиард рублей на ее реконструкцию.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Длина взлетно-посадочной полосы такова, что невозможно принимать суда большой вместимости. А экономики на судах с вместимостью 50 человек нет никакой. Ни один перевозчик не будет заниматься этим, потому что это нерентабельно. Две задачи: удлинить впп и получить возможность принимать суда большой емкости до 150-ти, 200 человек. Ну, классические "боинги", "эйрбасы" и так далее.Найдены два технических решения. Заходить на посадку самолеты будут со стороны Юрьев-Польской трассы, поселка Содышка. Край взлетно-посадочной полосы сдвинут на четыреста метров от ближайших жилых домов и дач. Саму полосу удлинят с 1900-метров до 2350. Семязино станет воздушной гаванью для грузовых и пассажирских судов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Полететь можно куда угодно, но только если будет рентабельно. А рентабельно летать туда, где основные туристические направления. И при этом - внимательно - мы рассчитываем на похожий поток встречный - туристов, которые интересуются Золотым Кольцом, Суздалем, Владимиром и так далее.Строительство областного перинатального центра на базе областной клинической больницы - перспектива чуть более отдаленная. С этим проектом власти региона планируют обратиться уже в обновленное федеральное Правительство. О том, что в регионе нет полноценного ОПЦ, вновь заговорили после мартовской трагедии. В стенах первого роддома умерла женщина беременная двойней.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Данный конкретный случай, который имел место - восьмого марта, он мог произойти, к сожалению, в связи со скоротечностью определенной патологии, и в перинатальном центре, и самого высокого уровня. Не из-за этой трагедии. А именно из-за того, что есть современные правила и требования, что если мы хотим, чтобы скорость оказания медицинской помощи, квалификация людей, которые находятся вокруг, много профильных специалистов, чтобы это было на высочайшем уровне, должен находиться этот перинатальный центр не отдельно, как больница второго уровня, а внутри больницы третьего или четвертого уровня.Александр Авдеев заявляет: претензии к функционалу перинатального центра Росздравнадзор предъявлял давно и неоднократно. Но последние годы у региона были другие приоритеты. В частности - строительство инфекционного госпиталя. Основной корпус сдан в эксплуатацию и готов к работе. На достройку вспомогательного здания дополнительно выделены полтора миллиарда рублей. Деньги на ремонт получат местные поликлиники и сельские амбулатории. Кроме того, 150 миллионов рублей пойдут на ремонт и оснащение второго учебного корпуса Приволжского медуниверситета. Студентам отдали дом-утюг на улице Горького.Дарья Давыдова, Андрей Синягин "Вести-Владимир"