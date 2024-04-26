Когда во Владимире отключат отопление? Отопление во Владимире отключат уже завтра, 27-ого апреля....

Когда во Владимире отключат отопление?Отопление во Владимире отключат уже завтра, 27-ого апреля. Об этом заявил глава областной столицы Дмитрий Наумов. Мэр подписал постановление об окончании отопительного сезона.Горожане жаловались: из-за аномально теплого апреля приходилось открывать окна и "топить улицу".Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Я надеюсь, что на этой неделе отопление мы с вами отключим. Но гидрометеослужбы нас пугают чуть ли ни снегом в начале следующей недели. Конечно, прогноз погоды может быть переписан. И мы на это сильно надеемся. Потому что включить гораздо сложнее, чем выключить. Я вас уверяю.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений