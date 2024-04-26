Когда отключат отопление? Этим вопросом задаются владимирцы, которые уже «запарились» в своих квартирах. Люди жалуются, что буквально «топят улицу», ведь от духоты приходится держать окна

Когда отключат отопление? Этим вопросом задаются владимирцы, которые уже «запарились» в своих квартирах. Люди жалуются, что буквально «топят улицу», ведь от духоты приходится держать окна постоянно открытыми. Как сообщил мэр Дмитрий Наумов журналистам, отопление, возможно, отключат на этой неделе. И он сам на это надеется, но погода может внести свои коррективы. Дело в том, что