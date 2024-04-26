На Владимир надвигается гроза с ураганным ветром. Управление гражданской защиты города Владимира...

На Владимир надвигается гроза с ураганным ветром.Управление гражданской защиты города Владимира информирует о неблагоприятных погодных явлениях.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшее время — 26 апреля (2024 года) во Владимире ожидается гроза с дождем и усиление ветра, порывы до 15 м/с.Во избежание несчастных случаев, просьба - стараться избегать нахождения рядом с деревьями и некапитальными постройками.В данный момент (26 апреля, 11:55) сообщается о ливнях в Муроме, Вязниках и Гусь-Хрустальном.Фото: NOAAon Unsplash(фотосток)