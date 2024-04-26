Во Владимирской области отмечается рост популяции мышей на полях с посевами.

Во Владимирской области отмечается рост популяции мышей на полях с посевами. Об этом сообщила филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.«Заселение отмечено на 9,68 тыс. га, что составляет 94,5%», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Наибольшая плотность грызунов отмечена на сельхозугодиях Александровского, Меленковского, Муромского и Суздальского районов.Эксперты полагают, что активное размножение мышей обусловлено благоприятными погодными условиями и наличием кормовой базы.