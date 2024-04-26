АО «Транснефть-Верхняя Волга» вошло в число призеров федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом рассказала пресс-служба компании.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» вошло в число призеров федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщили на предприятии. Полный список призеров опубликован на сайте Правительства РФ.Организация заняла третье место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».Всего в регионах присутствия нефтетранспортная компания реализовала более 50 благотворительных проектов. Кроме того, за год волонтеры предприятия провели порядка 200 акций и оказали адресную помощь 6,5 тыс. жителям. Предприятие поддержало школы и детские социально-реабилитационные учреждения во Владимирской, Рязанской, Псковской областях и Республике Марий Эл.Так, во Владимирской области компания уже много лет поддерживает Национальный парк «Мещера», где реализуется проект восстановления популяции европейского зубра. Предприятие помогает закупать корма и строить вольеры для редких животных, сотрудничает со специалистами заповедника. В последние годы большая поддержка оказывалась и школам в г. Камешково, пос. Достижение, с. Клязьминский городок, Дому культуры в пос. Филино и другим учреждениям.В 2023 году в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» приняли участие почти 1600 организаций из разных субъектов РФ. Победителей награждали в Доме Правительства.