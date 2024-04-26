Юбилейная неделя запомнилась большой пресс-конференцией, необычной выставкой и подписанием соглашений.

Моменты историиНакануне юбилейного празднования Заксобрания Владимирской области, спикер облпарламента Ольга Хохлова собрала журналистов, чтобы ещё раз вспомнить самыеяркие моменты истории.Законодательное Собрание — это, прежде всего, люди, подчеркнула она. Депутаты,сотрудники аппарата, все те, кто создавал нормативную базу, по которой досих пор живет наш регион.30 лет назад разработали базовые законы — Устав, Закон о бюджетном процессе и другие. Потом этот фундамент совершенствовали, он обрастал подробностями, законы менялись вместе с тем, как менялась жизнь.— Я работала в двух составах Заксобрания. Была заместителем председателя. Курировала социальную сферу. Это было очень непростое время, время больших перемен. Было трудно, но очень интересно, — поделилась воспоминаниями председатель Заксобрания Ольга Хохлова.За 30 лет прошло около 450 заседаний. Приняли около 4,5 тыс. областных законов, рассмотрели более 15 тыс. федеральных инициатив. Кстати, семь региональных предложений в итоге стали федеральными законами.— Мы будем и дальше работать в этом направлении. Это сложно — пройти на федеральный уровень. Но у нас есть идеи, которое стоит продвигать, — поделилась Ольга Николаевна.Кстати, одной из таких идей был запрет на распространение «веселящего газа» — закиси азота. Её в свое время предложила Молодежная дума при Заксобрании — еще одно ноу-хау нашего парламента. Позже институт молодежных структур только разрастался: вслед за Молдумой появилась Школа юного законотворца для старшеклассников и Университетнормотворчества для студентов.Семья в приоритетеЖурналисты интересовались сегодняшним днем Заксобрания — над чем сейчас работаютдепутаты. Ольга Хохлова особо выделила социальную сферу. В Год семьи это направление самое приоритетное. Работа идет не только в законодательном русле. В частности, недавно состоялась дискуссия о школьном питании. Депутаты — каждый на своем округе — промониторили школы и колледжи, всего 110 учебных заведений. После чего сделали выводы, выработали рекомендации для Правительства Владимирской области и муниципалитетов.Вопросы на выездеА ещё отлично зарекомендовал себя формат выездных заседаний. Одним из последних состоялся выезд в Киржач. Обсуждали вопросы развития внутреннего туризма. Маленький Киржач показал образец того, как можно с помощью инструментов государственно-частного партнерства привлекать гостей.У Законодательного Собрания много планов на будущее. А 30 лет — только начало.В объекте фотокамерВ праздничную неделю в здании Правительства региона открыли миниатюрную выставку с историческими документами и фотографиями депутатов всех восьми созывов областного парламента.Главная задача небольшой экспозиции — показать людей, которые стояли у истоков создания областного парламента, принимали самые первые законы, а также преемственность традициям, заложенным 30 лет назад.— Принятие закона — только начало пути. Дальше надо следить, как он будет работать. Возможно, потребуются правки, изменения. Это живой процесс, направленный на людей, на решение их проблем и актуальных запросов, — рассказала председатель Законодательного Собрания.С областным парламентом связана большая часть её жизни — она была депутатом двух созывов, а затем представляла Владимирскую область в Совете федерации.На открытие выставки пришли те, чья судьба так или иначе связана с Заксобранием. Главный федеральный инспектор Сергей Мамеев был депутатом второго созыва, первый вице-губернатор Дмитрий Лызлов несколько лет руководил аппаратом, ну а для Юрия Федорова, самого опытного депутата, Законодательное Собрание давно стало вторым домом.— Посмотрел — и нахлынули воспоминания. Я помню, как все начиналось. Как жаркие споры с улицы переходили на парламентскую площадку. Как происходило становление культуры политического диспута. Было очень сложное время. Но мы справились, — вспоминает Федоров.На открытии присутствовала и молодежь — выходцы и сегодняшние члены Молодежной думы. Показать экспозицию юному поколению — также одна из главных целей. Организаторы думают о том, как сделать выставку максимально открытой и доступной, ведь это так интересно — проследить историю становления и развития законодательного органа в регионе: через документы, фотографии. Запрос на это есть как со стороны школьных организаций, так и общественников нашей области.На высоком уровнеНа торжества в честь 30-летия ЗС пригласили депутаты разных созывов, гости из Федерального Собрания и коллеги из регионов России.30 лет назад, в далеком 1994 году, сформировали первый состав Законодательного Собрания Владимирской области. Все это время депутаты областного парламента на практике доказывали свою важную роль в развитии региона. Народные избранники всех восьми созывов пришли поздравить Заксобрание с юбилеем.Вспоминали о самых важных, ярких, а порой, и переломных событиях, определивших вектор развития законодательной власти. Чествовали ветеранов, говорили о сегодняшних задачах. Одна из важнейших — поддержать участников специальной военной операции. В их пользу за последнее время было принято немало законов.— Помощь участникам СВО, забота об их семьях — на сегодня это первостепенная задача. По ряду вопросов мы даже опережаем федеральную нормативную базу. С нами работает депутат Валерий Малышев, он участник СВО. Сегодня он с нами, приехал прямо с передовой. Мы очень ждем возвращения Валерия домой, — сказала Ольга Хохлова.Губернатор Александр Авдеев особо отметил, что в настоящее время Законодательное Собрания и Правительство области работают в тесной связке. Это, безусловно, даёт свои положительные результаты — жители региона видят эффект.Грамотами, благодарностями и благодарственными письмами Правительства за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие законодательства и активную общественно-политическую деятельность наградили депутатов 8-го созыва Законодательного Собрания Евгений Федоров, Павел Шатохин, Александр Дюженков, Александр (Николаевич) Захаров, Айтуган Текегалиев.От Совета Федерации поздравить Заксобрание с юбилеем приехала заместитель спикера Совфеда Инна Святенко. Она зачитала адрес за подписью председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.Грамоты и благодарности Совета Федерации получили депутаты Михаил Максюков, Алексей Конышев, Андрей Фатеев и Александр Цыганский.Поздравили коллег также депутаты Государственной Думы, представляющие Владимирскую область, Алексей Говырин и Владимир Сипягин, а также главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полпреда президента в Центральном федеральном округе Сергей Мамеев. Он вручил награды Ольге Хохловой, вице-спикерам Роману Кавинову и Вячеславу Картухину и депутату Юрию Федорову.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон также наградил председателя Законодательного Собрания — медалью святого благоверного князя Андрея Боголюбского I степени.Поздравительные телеграммы в адрес областного парламента направили Могилевский Совет депутатов Республики Беларусь, губернатор Санкт-Петербурга, глава Крыма, председатели законодательных органов власти многих территорий России. Прозвучало даже поздравление с орбиты — от командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко.Добрые слова и пожелания говорили председатель Совета муниципальных образований Владимирской области Евгений Рычков, председатель Совета народных депутатов Коврова Анатолий Зотов, уполномоченный по права человека Людмила Романова.В завершении торжественной программы Ольга Хохлова искренне и тепло поблагодарила гостей, еще раз подчеркнула отличную работу коллег и сотрудников аппарата Законодательного Собрания:— Впереди много вызовов. Но сообща мы достойно справимся с каждым из них. Успехов и новых достижений на благо России!Новое сотрудничествоВо время празднования своего юбилея Законодательное Собрание подписало также два важных соглашения о сотрудничестве: с Орловским областным Советом народных депутатов и Институтом государства и права РАН. Подпись на документе со стороны орловских законодателей поставил председатель областного парламента Леонид Музалевский. Утвердил соглашение со стороны ИГП РАН директор института Александр Савенков.