От медицины до экономики: председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова побывала с рабочей поездкой в...

"От медицины до экономики": председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова побывала с рабочей поездкой в округе МуромКак сегодня развивается округ Муром? С рабочей поездкой на малой родине побывала председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова. Слово- Марии Платанюк.Новая детская больница округа Муром. Разгар приёма. И новый уровень оказания медицинской помощи. Больница принимает 25 тысяч пациентов. 350 посещений в смену, 25 мест в стационаре, самое современное оборудование.В штате сегодня много молодых врачей. В этом лично убедился губернатор Александр Авдеев. Специалисты, получив высшее образование, вернулись в регион.- Добрый день, врач - детский хирург.- Вообще как с кадрами? Вы сами откуда? Из Мурома? Да. А учились где? В Иваново.Муромская больница сегодня - это и современные подходы. Категория пациентов - особая. Лечат, что называется, "с пелёнок". Даже рентген здесь будут делать так, чтобы не испугать ребёнка.Малыша помещают на платформу, похожую на ракету. Председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова - сама коренная муромлянка, вспоминает, как приводила когда-то к врачам своих детей.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Водила их в другую поликлинику, старенькую, в которую меня мама водила, но здесь, конечно, земля и небо. Совершенно разный уровень, начиная от регистратуры.А это уже муромский филиал ВлГУ. В нем руководитель областного депутатского корпуса Ольга Хохлова проработала несколько лет. Вместе с преподавателями и студентами спикер ЗС обсудила самые важные темы. В том числе- грантовую поддержку ребят. Средства могут прийти как от государства, так и от заинтересованного в молодом специалисте предприятия.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я увидела большие изменения, хотелось бы ещё больше. Насытить современным, чтобы лаборатории ещё более современные появились. Уверена, это обязательно будет. Сегодня задача поставлена государством- развивать технические специальности. Будущее есть у нашего ВУЗа.Ставку на молодежь делают и на этом предприятии. Профиль- деревообработка. Производство - практически безотходное.- Одна из наших первых плит, да?- Поставите цветочки сюда, да?А это одна из важных личных встреч. Ефросинью Владимировну Сумник называют одной из легенд Мурома. Ветеран Великой Отечественной войны. В июне отметит 102-ой день рождения.- Привет от Александра Александровича Авдеева, губернатора.Почтенный возраст не помешал Ефросинии Владимировне посетить Санкт-Петербург в памятную дату- 80-летие со дня окончательного снятия блокады города- героя на берегах Невы. Об этой поездке Ефросиния Сумник рассказала Ольге Хохловой.Ефросинья Владимировна Сумник, ветеран Великой Отечественной войны, участница обороны Ленинграда:- Участница обороны Ленинграда, участница боевых действий. Блокадников много. А участников обороны, оказывается, я одна.Главное пожелание участнице Великой Отечественной войны- крепкого здоровья! Поколение победителей- пример для всей страны. И, конечно, для тех, кому пришлось встать на защиту ее рубежей сегодня. В зоне СВО.Мария Платанюк "Вести-Владимир".