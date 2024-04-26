Парад состоится – сообщил губернатор Александр Авдеев журналистам на брифинге в Белом доме. Но, во имя безопасности, кроме парада массовых мероприятий не планируется. Александр Авдеев,

Парад состоится – сообщил губернатор Александр Авдеев журналистам на брифинге в Белом доме. Но, во имя безопасности, кроме парада массовых мероприятий не планируется. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Массовых мероприятий серьезно не планируется в городе Владимире. Парад пройдет. Пройдут, наверно, не знаю, 10 коробок, будут применены традиционные меры безопасности. Будет возложение цветов к мемориалу Вечного