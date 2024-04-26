Перед судом предстанет 36-летняя жительница посёлка Балакирево, убившая своего гражданского...

Перед судом предстанет 36-летняя жительница посёлка Балакирево, убившая своего гражданского мужа.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщают, что в феврале 2024 года ранее судимая женщина, находясь по месту жительства в поселке Балакирево, после конфликта с сожителем (1973 года рождения) в состоянии алкогольного опьянения нанесла ему удар ножом в сердце.После этого она вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, однако он вскоре скончался от полученного ранения.В ходе расследования женщину заключили под стражу.«… Следователями допрошены свидетели, изъято орудие совершения преступления и иные вещественные доказательства, проведены проверка показаний на месте с участием обвиняемой, комплекс судебных экспертиз. Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу...» - проинформировали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области