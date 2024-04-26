Персональные стипендии «Надежда Земли Владимирской-2024» вручены 120 талантливым школьникам и студентам.
Персональные стипендии «Надежда Земли Владимирской-2024» вручены 120 талантливым школьникам и студентам. Об этом рассказала регионального правительства.
Как отметила министр образования области Светлана Болтунова, стипендиаты – настоящий «золотой запас» страны. Чиновница поблагодарила родителей и наставников владимирских ребят.
Кроме того, 43 региональных педагога и тренера получили благодарственные письма правительства Владимирской области.