Многолетние мошеннические схемы не теряют своей актуальности.

Многолетние мошеннические схемы не теряют своей актуальности.Отдают миллионыТолько за неделю правоохранители в нашей области зафиксировали 76 «высокотехнологических» преступлений. За столь малый срок люди в общей сложности лишились более 34 млн. руб.Так, 17 марта злоумышленник связался с жительницей Вязниковского района. Действовал по уже известной схеме. Предлог — «сохранить денежные средства». Вежливый человек на том конце провода ненавязчиво убедил 64-летнюю собеседницу перевести все имеющиеся у неё сбережения на «безопасный счёт». В итоге дама лишилась более миллиона рублей.В этот же день на 1 300 000 руб. стала беднее жительница Кольчугинского района 1984 г.р. Она поверила неизвестному, сообщившему о необходимости срочного переоформления договора на оказание услуг сотовой связи. Очередная жертва перевела свои сбережения и оформила кредиты, следуя указаниям мошенников.В Судогодском районе 1 млн. 200 тыс. руб.отдал аферистам 55-летний мужчина за то, чтобы «отменить операцию» по якобы оформленному на него кредиту.Ещё один доверчивый собинец 50 лет надеялся быстро заработать на фондовой бирже и остался в минусе — с его счёта сняли 2,6 млн. А58-летний житель Ковровского района поверил в легенду о том, что сможет получить компенсацию за ранее приобретенный товар и отдал мошенникам почти 6 млн. рублей.По всем инцидентам возбудили уголовные дела, однако жуликов пока не нашли.Со времён СССРОписанные схемы далеко не новы. СМИ и полиция постоянно рассказывают о различных преступных случаях, напоминают о том, как нельзя себя вести с аферистами. Так почему же люди, особенно пожилые, продолжают попадать на удочкужуликов?— Наша подозрительность и доверчивость обусловлены индивидуальными чертами характера, с одной стороны, и особенностями среды, в которой мы взрослели — с другой. Если мы говорим о пожилых людях, то они росли в СССР. Что тогда было? Приходит к вам человек из собеса, значит он точно оттуда. Если звонящий представляется представителем какой-то официальной организации, то он им и является. Все потому, что во времена Советского Союза мошенничество такого вида распространено не было,- объяснила психолог Наталья Фельдман.Знают, на что надавитьОднако сочетание подозрительности в одних случаях и доверчивости в других свойственны людям любого возраста, уверена психолог. Нужно лишь найти правильные рычаги воздействия. Чаще всего — это успокаивающие, отражающие надежду фразы или информация, которую человек хотел бы услышать.— К примеру, по телевизору объявили, что президент подписал указ о повышении пенсии. Эту информацию мошенники доносят до своих жертв, дополняя её своими «но»: скажем, чтобы получить эту добавку вне очереди, необходимо озвучить номер карты и три цифры на обратной её стороне. То есть правдивые сведения смешиваются с ложными. И в этих случаях у человека часто отключается критическое восприятие того, что ему говорят, — добавила Наталья Фельдман.На эти уловки попадаютсявладимирцы вне зависимости от того, сколько им лет и какое они имеют образование. К тому же, телефонные мошенники заранее готовят схемы убеждения. Поэтому лучший способ обезопасить себя — не дослушивать абонента и класть трубку. Если звонок был из учреждения, то там найдут другой способ связаться с вами.Мнение экспертаНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области, подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:— Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте простые правила: не доверяйте звонкам с неизвестных номеров, всегда проверяйте поступившую информацию по телефонам, указанным на официальных сайтах;не следуйте инструкциям незнакомцев; не устанавливайте на телефоны неизвестные мобильные приложения;не сообщайте никому приходящие в СМС коды для подтверждения операций.