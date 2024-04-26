Рифат Сабитов: «Единственно верный путь - развивать отечественные IТ-платформы» Рифат Сабитов...

Рифат Сабитов: «Единственно верный путь - развивать отечественные IТ-платформы»Рифат Сабитов принял участие в работе круглого стола «Правовая безопасность блогосферы» в рамках форума «Право цифровой безопасности» в МГИМО.К обсуждению пригласили представителей крупных организаций, лидеров мнений, а также законодателей и юристов.Одной из главных задач, связанных с регулированием цифровой среды является определение блогинга в правовом поле. Сегодня некоторые инфлюенсеры опережают крупные СМИ по охватам аудитории, продвигают свои идеи и ценности, что, естественно, вызывает массу вопросов.Эксперты обратили внимание на популярность запрещённых соцсетей, где транслируют исключительно западные ценности. Некоторые блогеры продолжают вести там аккаунты и подвергают риску подписчиков. Об этом напомнил заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов:«Существуют разные технологии, в том числе VPN, которые позволяют обходить блокировку сайтов. И многие люди этим пользуются. Здесь нужно предупреждать, что это грозит сбором персональной информации. Это может нанести ущерб как крупным корпорациям, так и конкретному человеку», — отметил Рифат Сабитов.Он также заявил о необходимости переходить на российские онлайн-площадки, где есть все возможности для распространения полезной информации:«Когда «ВКонтакте» только начал активно заходить на наш рынок, был прирост примерно 600 тысяч пользователей в месяц. Сегодня это уже несколько миллионов. Это довольно популярная сеть, она стала более удобной, но нет предела совершенству. Я считаю, что единственный и правильный путь — развивать отечественные IТ-платформы», — добавил Рифат Сабитов.Модератор круглого стола, член СПЧ при Президенте РФ, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, генеральный директор АНО «Белый Интернет», АНО «Платформа ЗАБИЗНЕС.РФ» Элина Сидоренко напомнила о том, какой контент необходимо распространять в сети:«Важно сегодня продвигать русскую культуру, использовать мягкую силу, в том числе и во взаимодействии с блогосферой. Это очень важный момент, когда всё русское продвигается на другие площадки. А у нас, к сожалению, получается, что многие блогеры привлекают всё нерусское на российские площадки. Это нужно менять и установить обратную связь», — подчеркнула она.О том, почему экстремистские платформы остаются востребованными рассказал главный редактор LOOKY Media Василий Максименко:«Instagram* за два года упал в 6 раз по аудитории — до 7 миллионов человек. Но число активных авторов очень высокое. Площадка по-прежнему интересна бизнесу. За последний год в рекламу у российских блогеров вложили около 1 миллиарда рублей — это только по данным Роскомнадзора. Доходы инфлюенсеров, особенно крупных, выросли на треть. Запретами эта ситуация не решается. Видимо, нужны какие-то новые правовые шаги, чтобы стимулировать блогеров дублировать контент на российских площадках», — заявил он.Переход инфлюенсеров в отечественные ресурсы рационален и с юридической точки зрения, — отмечают эксперты.Ни для кого не секрет, что социальный капитал блогеров на иностранных площадках не защищён. Известна масса случаев, когда нашим блогерам перекрывали монетизацию, блокировали их аккаунты.Между тем, объём блогерского рынка в России в 2023 году составил порядка 30 млрд рублей. Это больше, чем печатная пресса и радиореклама вместе взятые.Именно поэтому важно помнить и о системе налогообложения для блогеров, которые не всегда решаются полностью перейти на российские онлайн-платформы.Вполне возможно, что многие блогеры не переходят на российские площадки, потому что боятся ответственности. В качестве решения этой проблемы предлагается, например, рассмотреть возможность амнистии по аналогии с той, когда бизнесмены возвращали капиталы из-за рубежа в Россию.*Компания Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией, её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.ГТРК «Ставрополье», фото: https://stavropolye.tv/news/194412