В пятницу, 26 апреля, на железнодорожный вокзал региональной столицы прибудет патриотический поезд «Сила в правде».

В пятницу, 26 апреля, на железнодорожный вокзал региональной столицы прибудет патриотический поезд «Сила в правде». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Поезд состоит из тематических вагонов, посвящённых подвигам советских и российских военнослужащих. Жители увидят образцы боевой техники и вооружений и узнают о славных страницах истории нашей Родины.Владимирцы смогут посетить патриотический поезд с 14.00 до 16.30.