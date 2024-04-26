Смотрите Вести в 14.30: главное с брифинга губернатора Александра Авдеева Разбор полётов -...

Смотрите "Вести" в 14.30: главное с брифинга губернатора Александра АвдееваРазбор полётов- Будущее аэродрома Семязино, трагедия в областном перинатальном центре и новый владелец дома-утюга. Главное с брифинга губернатора.Шанс для Марка- Двенадцатилетнему Марку из Владимира требуется помощь. У мальчика атипичный аутизм, но есть способ сделать его жизнь немного легче.375 лет пожарной охране- И самые знаменитые пожары за всю историю столицы губернии. Во Владимире заработала обновленная "пожарная экспозиция".