В России по сей день очень ценятся классические советские комедии. Хорошо ли вы их помните? Проверьте себя.

В России по сей день очень ценятся классические советские комедии. Хорошо ли вы их помните? Проверьте себя.1. В каком "городе контрастов" побывал главный герой "Бриллиантовой руки"?А) ПарижБ) МиланВ) СтамбулГ) Нью-Йорк2. Помните, чей шлем искали в фильме "Джентльмены удачи"?А) Александра МакедонскогоБ) ТамерланаВ) ЧингисханаГ) Юлия Цезаря3. Как звали пьяницу и хулигана, которого перевоспитывал Шурик в первой новелле "Операции "Ы"?А) ВаняБ) ВасяВ)ПетяГ) Федя4. По чьей пьесе Леонид Гайдай снял фильм "Иван Васильевич меняет профессию"?А) Михаила БулгаковаБ) Максима ГорькогоВ) Михаила ЗощенкоГ) Валентина Катаева5. В какой области СССР проходили съёмки фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"А) ДнепропетровскойБ) МурманскойВ) ПолтавскойГ) Ярославской6. Изначально фильм "Кавказская пленница" должен был состоять из двух новелл: в первой Шурик спасает героиню Варлей, а во второй они вместе ищут...А) Золото КолчакаБ) Пиратский кладВ) ИнопланетянГ) Снежного человека7. В каком из этих фильмов звучит фраза "Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны"?А) "Дом, который построил Свифт"Б) "Тот самый Мюнхгаузен"В) "Обыкновенное чудо"Г) "Формула любви"8. Сотрудники этого учреждения участвуют в собрании кооператива в фильме "Гараж":А) ЗаводБ) ИнститутВ) МинистерствоГ) ШколаПравильные ответы (проверьте себя):1. — В) Стамбул2. — А) Александра Македонского3. — Г) Федя4. — А) Михаила Булгакова5. — Б) Мурманской6. — Г) Снежного человека7. — В) "Обыкновенное чудо"8. — Б) Институт