В Гороховце вынесен приговор местному жителю, убившему нового знакомого. Как сообщают в...

В Гороховце вынесен приговор местному жителю, убившему нового знакомого.Как сообщают в региональной прокуратуре, еще в конце июля 2023 года осужденный, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, на одной из улиц Гороховца познакомился с мужчиной, которого пригласил на свой приусадебный участок.Там компания распивала спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, гость отправился в магазин, чтобы приобрести ещё.«… В этот момент хозяину показалось, что его жена ушла вместе с новым приятелем. Когда тот вернулся, между мужчинами произошла ссора на почве ревности осужденного по отношению к своей супруге, которая всё это время пряталась в подвале дома...» - поясняют в пресс-службе прокуратуры.В ходе конфликта хозяин участка сходил домой, взял нож, которым не менее 7 раз ударил нового знакомого в грудь, плечо и правую руку.После этого злоумышленник крикнул соседке, чтобы та вызвала «скорую помощь», а сам лёг спать.Увы, потерпевший скончался на месте происшествия от кровопотери. Чуть позже выбравшаяся из подвала жена осужденного вызвала полицию.Виновного приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-службы прокуратуры Владимирской области