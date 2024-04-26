В Камешковском районе никак не стартует благоустройство территорий фельдшерско-акушерских пунктов в...

В Камешковском районе никак не стартует благоустройство территорий фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Новки и селе Патакино.Надзорные мероприятия показали, что фактически работы по благоустройству территории подрядной организацией ещё не начаты. И это создаёт угрозу неисполнения условий контракта в срок, а также свидетельствует об отсутствии контроля со стороны заказчика.Речь идет про реализацию национального проекта «Здравоохранение».Как стало известно, еще 1 декабря 2023 года между ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» и ООО «Управляющая компания «Аква-Град» заключен государственный контракт (7,7 млн рублей) на выполнение работ по благоустройству территорий фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Новки и селе Патакино.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Сроки выполнения работ установлены с момента заключения контракта «до 30 июня 2024 года». Но, увы, до сих пор нет старта.По результатам проверки прокурором района в адрес главного врача ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» внесено представление, а директору ООО «Управляющая компания «Аква-Град» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области