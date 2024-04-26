В Ковровском районе сотрудники лесоохраны отработали навыки пожаротушения в условиях повышенной...

В Ковровском районе сотрудники лесоохраны отработали навыки пожаротушения в условиях повышенной опасностиВ Ковровском районе потушили 2 условных ландшафтных пожара. Участниками учений стали сотрудники лесоохраны. Навыки пожаротушения они отработали в условиях повышенной опасности - среди хвойного леса. Слово Марии Городской.- Приступайте!Лесопатрульная группа незамедлительно выдвигается к месту возгорания. В Ковровском районе огонь подступил практически вплотную к лесу. Такова легенда учений для сотрудников лесной охраны.- Условно проведена разведка.Однако погасить пламя с помощью ранцевых огнетушителей не удалось. Ещё и ветер изменил своё направление. Поэтому требуется подкрепление. На подмогу приходит целая колонна техники и людей. Цель - отработать многоуровневую тактику ликвидации возгорания. Но не всё идёт по плану...- Что пошло не так? - Перехлестнулось. - И что теперь с этим делать? - Сейчас всё сделаем, как надо.Вода из лафетного ствола всё-таки пошла.Условный природный пожар удалось ликвидировать спустя полчаса после вызова служб.Владимир Аношин, заместитель начальника отдела по охране и защите леса "Владлесхоз":- Если уж так откровенно говорить, есть недочёты, которые имели место. Но, в принципе, с задачей расчёта лесопожарных формирований справились. И свою основную задачу они выполнили.Учения проходят в Ковровском участковом лесничестве. Местность выбрана неслучайно. Хвойные леса имеют высокий класс пожарной опасности. И, традиционно, им уделяют пристальное внимание.Юрий Лебедев, начальник лесопожарной станции:- Скажите, насколько важны такие учения для вас?- Для нас они важны тем, чтобы мы быстро реагировали, могли быстро развернуться. Ну и молодых, кто приходит, обучаем этому.На тренировке отрабатывают взаимодействие между Судогодским, Ковровским и Селивановским районами. На службе сейчас- и современная пожарная машина. Мощность новой насосной станции - сто литров в секунду, с гордостью говорит Михаил Илюхин.Михаил Илюхин, начальник отдела охраны защиты леса "Владлесхоз":- Машина необходимая, не то слово. Она может тридцати пожарным стволам. Тридцать пожарных стволов можно подать от этой машины, если она установлена на водоисточнике.Закупили технику за счёт средств областного бюджета.Евгений Малышев, министр лесного хозяйства Владимирской области:- Я полагаю, что 17 миллионов и безопасность Владимирской области - вещи несопоставимые. Данный автомобиль был приобретён в прошлом году по инициативе губернатора, Александра Александровича Авдеева. Автомобиль позволяет решать множество задач. И, на самом деле, сокращает и минимизирует все риски, убытки, трудовые и финансовые затраты.Сейчас - горячая пора и для лесников. В разгаре - лесовосстановительные работы. Без профилактики тоже никуда - беседы с жителями о действующих запретах в пожароопасный сезон, надеются инспекторы, дадут свой результат.Мария Городская, Илья Хлудов "Вести-Владимир"