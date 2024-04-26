В Москве начали работу сезонные ярмарки выходного дня. На месте можно приобрести продукцию из более чем 40 регионов России – все товары проверяются специалистами.

В Москве начали работу сезонные ярмарки выходного дня. На месте можно приобрести продукцию из более чем 40 регионов России – все товары проверяются специалистами.Московские ярмарки выходного дня представляют собой уникальную возможность для жителей столицы приобрести свежие фермерские продукты прямо в центре города. Это также отличная площадка для небольших производителей, которые могут представить свой ассортимент и завоевать новых клиентов.Ранее ярмарки выходного дня работали только в теплое время года, но в феврале текущего года они начали работать круглогодично. Теперь они оснащены специальными теплыми павильонами с системами терморегуляции и всем необходимым оборудованием, что позволяет продолжать торговлю даже в холодное время.За время работы ярмарок посетило почти 800 тысяч горожан, которые приобрели около 320 тонн фермерских продуктов. Это свидетельствует о популярности и востребованности данного формата торговли.Для того, чтобы принять участие в ярмарке, любой фермер может подать заявку через портал mos.ru. Интересно, что предоставление места на ярмарках осуществляется бесплатно, что делает эту возможность еще более привлекательной для производителей.Московские ярмарки привлекают продукцию из более чем 40 регионов России. Здесь можно найти как обычные продукты для повседневного потребления, так и необычные деликатесы. Например, улитки в соусе по-бургундски из Псковской области, которые представлены как блюдо высокой кухни.Процесс сбора и переработки улиток достаточно трудоемкий и требует множества ручных операций. Однако результат впечатляет, и покупателю достаточно лишь разогреть блюдо в духовке, чтобы насладиться вкусом этого деликатеса.На московских ярмарках осуществляется строгий контроль качества пищевой продукции. Специалисты работают в специально оборудованных лабораториях и проводят различные виды анализов для обеспечения безопасности и качества продукции.Для того чтобы подать заявку на торговлю на ярмарке, физическим лицам достаточно иметь учетную запись на портале mos.ru, а юридическим лицам необходимо зарегистрировать личный кабинет организации. Процесс подачи заявки стандартизирован и проходит онлайн через специальный раздел на портале.Технология блокчейн используется для обеспечения прозрачности и надежности процесса распределения мест на ярмарках. Это позволяет исключить возможность фальсификации данных и обеспечить честное и справедливое распределение мест среди участников.Московские ярмарки выходного дня стали не только местом для покупки свежих продуктов от местных производителей, но и площадкой для развития малого бизнеса и продвижения качественной фермерской продукции. Сезонные ярмарки выходного дня открыты с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 20:00.