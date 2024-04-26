Планы по импортозамещению в Подмосковье на 2025 год и последующие периоды предусматривают завершение еще около 120 проектов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Планы по импортозамещению в Подмосковье на 2025 год и последующие периоды предусматривают завершение еще около 120 проектов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.«Запуск этих проектов позволит создать почти 11 тысяч новыхрабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрдрублей инвестиций», – отметила Зиновьева.При этом приведенные цифры могут быть пересмотреныинвесторами в ходе реализации проектов, напомнила министр.Среди сфер, в которых импортозаместительная активностьбудет особенно интенсивной, в Мининвестиций Подмосковья выделилимашиностроение, металлургию, легкую и пищевую промышленность.На примере строительства металлообрабатывающего завода вКраснознаменске видно, какие возможности предоставляет региональная поддержкадля развития производства, добавили в министерстве.Там также напомнили, что компания «ВИРМ», которая реализуетэтот проект, воспользовалась программой «Земля за 1 рубль».Уже известно, что в этот металлообрабатывающий завод вложатоколо 116 миллионов рублей. Кроме всего прочего, это позволит уже в следующемгоду создать более 60 новых рабочих мест.Напомним, что в Подмосковье действует инвестиционныйпортал, на котором представлена информация о поддержке бизнеса региональнымивластями.