Областной суд решил ликвидировать Церковь Евангельских Христиан-Баптистов в Вязниках. Также организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной стали

Областной суд решил ликвидировать Церковь Евангельских Христиан-Баптистов в Вязниках. Также организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной стали нарушения при регистрации, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Дело в том, что должно быть не менее десяти учредителей, которые добровольно дают согласие на объединение граждан в религиозную организацию. При этом в списке «добровольцев» была одна из местных