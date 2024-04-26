Известный композитор и пианист Николя Челоро получил паспорт гражданина РФ во Владимире, сообщили в МВД. Музыкант уже больше года проживает в России вместе с супругой, дает концерты и

Известный композитор и пианист Николя Челоро получил паспорт гражданина РФ во Владимире, сообщили в МВД. Музыкант уже больше года проживает в России вместе с супругой, дает концерты и мастер-классы. В торжественной обстановке Николя Челоро получил паспорт из рук начальника Управления по вопросам миграции УМВД области полковника полиции Олега Шурыгина. – Я, Чероло Николя Эмануэль, добровольно