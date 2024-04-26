Владимирский областной суд решил ликвидировать местную религиозную организацию. Управление...

Владимирский областной суд решил ликвидировать местную религиозную организацию.Управление Министерства юстиции РФ по Владимирской области обратилось во Владимирский областной суд с административным исковым заявлением о ликвидации местной религиозной организации - Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Вязники и Вязниковского района и исключении её из Единого государственного реестра юридических лиц.В пресс-службе Владимирского областного суда поясняют:«… В обоснование требований истец указал, что при государственной регистрации Организации были допущены нарушения законодательства, которые носят неустранимый характер».Как оказалось, суду был представлен «не тот» документ. При создании местной религиозной организации количество учредителей, выразивших добровольное согласие на объединение граждан, должно быть не менее десяти. Суду же был представлен акт, согласно которому одна из местных жительниц исключена из состава учредителей и участников Местной религиозной организации церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Вязники и Вязниковского района.Выяснилось, что заявления о вхождении в её состав женщина не писала и быть учредителем данной Организации не соглашалась.Таким образом, её незаконно включили в документ, что свидетельствует о допущенных нарушениях закона при государственной регистрации указанной религиозной организации.Оценив все обстоятельства дела, суд удовлетворил требования истца, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Фото: Tingey Injury Law Firm on Unsplash(фотосток)