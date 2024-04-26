Владимирскую область накроет очередной средиземноморский циклон.
Владимирцев ожидает очередной...
Владимирскую область накроет очередной средиземноморский циклон.
Владимирцев ожидает очередной средиземноморский циклон, который пройдет на север-северо-восток, и его атмосферные фронты заденут наш регион.
Как сообщают синоптики Гидрометцентра России, в пятницу и субботу ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром.
В теплом секторе циклона температура превысит 20°C, но затем станет прохладнее.
Антициклон, распространяющийся за южным циклоном, в воскресенье (28 апреля) наладит погоду, но ночи будут прохладными.
В субботу (27 апреля) во Владимирской области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами грозы.
Днём воздух прогреется до +16°C. К ночи температура опустится, прогнозируется +10… 8°C.
Ожидается северный ветер, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды на 27 апреля:
«Лягушки квакают — к дождю»;
«Облака начинают растворяться — к сухой, ясной и солнечной погоде в ближайшие дни»;
«Вороны на земле сидят — к теплу, а если летают — к ухудшению погоды и похолоданию».
Фото: NOAA
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(фотосток)