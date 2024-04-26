Владимирскую область накроет очередной средиземноморский циклон. Владимирцев ожидает очередной...

Владимирскую область накроет очередной средиземноморский циклон.Владимирцев ожидает очередной средиземноморский циклон, который пройдет на север-северо-восток, и его атмосферные фронты заденут наш регион.Как сообщают синоптики Гидрометцентра России, в пятницу и субботу ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром.В теплом секторе циклона температура превысит 20°C, но затем станет прохладнее.Антициклон, распространяющийся за южным циклоном, в воскресенье (28 апреля) наладит погоду, но ночи будут прохладными.В субботу (27 апреля) во Владимирской области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами грозы.Днём воздух прогреется до +16°C. К ночи температура опустится, прогнозируется +10… 8°C.Ожидается северный ветер, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 27 апреля:«Лягушки квакают — к дождю»;«Облака начинают растворяться — к сухой, ясной и солнечной погоде в ближайшие дни»;«Вороны на земле сидят — к теплу, а если летают — к ухудшению погоды и похолоданию».Фото: NOAAon Unsplash(фотосток)